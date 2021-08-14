Мінімум страховки і ніяких спецефектів: стюардеса піднялася на найвищу будівлю світу заради відео

Рекламу на висоті, в прямому сенсі слова, зняли в Дубаї для авіакомпанії Emirates. Відео знімали на вершині хмарочоса Бурдж Халіфа на висоті 828 метрів. Її героїнею стала одна зі стюардес. Ризикнути вона вирішила добровільно.

Ролик розмістили на сторінці компанії в Youtube.

Дівчина спочатку демонструє тест на плакатах, потім камера віддаляється і видно, що вона стоїть на вражаючій висоті над Дубаєм.

Зйомки ролика зайняли 5 годин. З них більше як годину знімальна група піднімалася на вершину. У компанії розповіли та показали на відео, що попередньо стюардесу підготував тренер зі стрибків з парашутом в ангарі.

Зйомки провели максимально безпечно - виготовили спеціальну уніформу, під якою заховали страховку. Два страхувальних троси кріпилися до даху хмарочоса, а ще один - до спеціально виготовленої для запису відео платформи. Знімали відео з дрона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Дубаї відкрили найбільший глибоководний басейн в світі.