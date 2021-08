Надзвичайно потужний землетрус в Гаїті: понад три сотні осіб загинули (фото)

У Гаїті внаслідок потужного землетрусу загинули сотні людей. За даними влади країни, як мінімум 304 людини втратили життя через природне явище.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє "DW".

Як пишуть ЗМІ, в Гаїті землетрус був досить потужним - магнітудою 7,2. Таким чином, при попередніх катастрофах, в яких загинули тисячі людей, показники були нижче (5,9 у 2018 році та 7,1 у 2010 р.).

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv

— Patrick Gaspard (@patrickgaspard) August 14, 2021