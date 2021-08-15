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Надзвичайно потужний землетрус в Гаїті: понад три сотні осіб загинули (фото)

Надзвичайно потужний землетрус в Гаїті: понад три сотні осіб загинули (фото)
Оновлено 12:36 Сьогодні Телеграф Твіттер

У Гаїті внаслідок потужного землетрусу загинули сотні людей. За даними влади країни, як мінімум 304 людини втратили життя через природне явище.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє "DW".

Як пишуть ЗМІ, в Гаїті землетрус був досить потужним - магнітудою 7,2. Таким чином, при попередніх катастрофах, в яких загинули тисячі людей, показники були нижче (5,9 у 2018 році та 7,1 у 2010 р.).

Глава Кабінету міністрів Гаїті вже заявив, що мобілізує всі ресурси адміністрації для подолання наслідків удару стихії. Поки що невідомий точний обсяг завданої матеріальної шкоди, але зараз його встановлюють.

В одному з великих міст, які перебували приблизно в 40 км від епіцентру, Ле-Ке, завалився великий готель і ряд інших будівель. Населення цього міста складає близько 126 тис. осіб.

У ЗМІ заявляють, що магнітуда нинішнього лиха перевищила показник 2018 року. Тоді через землетрус загинув понад десяток людей. Також жителям Гаїті запам'ятається трагедія січня 2010 року, коли стався землетрус, найбільший за минулі двісті років. Тоді внаслідок стихії загинули понад 230 тис. осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 серпня на Філіппінах стався землетрус магнітудою 7,1.

Нагадуємо, що 1 серпня Грузія, Нова Зеландія і Румунія в один день пережили потужні землетруси.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Розруха, Землетрус, Гаїті, Загинули люди, Зсуви.
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