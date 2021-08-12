На Филиппинах произошло мощное землетрясение (фото, видео)

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,1. Накануне Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил о серии подземных толчков. Всего их зафиксировали более 30.
Об этом сообщает статистика подземных колебаний на сайте института.
Эпицентр землетрясения располагался в 63 километрах к востоку от города Пондагитан на Филиппинах в океане. Люди ощущали толчки по всему острову.
7.2 Earthquake Hits Mindanao, Philippines - Tsunami Warning near Pondaguitan, Philippines#Earthquake #Tsunami
Long Version:https://t.co/GUahm1u1q8 pic.twitter.com/aJXiXpufLP
— Fish News (@FishNewsChannel) August 11, 2021
Данные о магнитуде и глубине эпицентра землетрясения разнятся. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 65,6 км, тогда как филиппинские сейсмологи говорят про 55 км. Также в США мощность землетрясения оценили в 7,2 магнитуды.
#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOriental#iFelt_DavaoOrientalEarthquake
Earthquake Information No.3
Date and Time: 12 Aug 2021 - 01:46 AM
Magnitude = 7.1
Depth = 055 kilometers
Location = 06.36N, 126.74E - 079 km S 65° E of Governor Generoso (Davao Oriental) pic.twitter.com/chnsiw7ZcW
— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) August 12, 2021
Ранее "Телеграф" писал про землетрясение в Грузии, Румынии и Греции.