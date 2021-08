На Филиппинах произошло мощное землетрясение (фото, видео)

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,1. Накануне Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил о серии подземных толчков. Всего их зафиксировали более 30.

Об этом сообщает статистика подземных колебаний на сайте института.

Эпицентр землетрясения располагался в 63 километрах к востоку от города Пондагитан на Филиппинах в океане. Люди ощущали толчки по всему острову.

7.2 Earthquake Hits Mindanao, Philippines - Tsunami Warning near Pondaguitan, Philippines #Earthquake #Tsunami Long Version: https://t.co/GUahm1u1q8 pic.twitter.com/aJXiXpufLP

Данные о магнитуде и глубине эпицентра землетрясения разнятся. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 65,6 км, тогда как филиппинские сейсмологи говорят про 55 км. Также в США мощность землетрясения оценили в 7,2 магнитуды.

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOriental#iFelt_DavaoOrientalEarthquake

Earthquake Information No.3

Date and Time: 12 Aug 2021 - 01:46 AM

Magnitude = 7.1

Depth = 055 kilometers

Location = 06.36N, 126.74E - 079 km S 65° E of Governor Generoso (Davao Oriental) pic.twitter.com/chnsiw7ZcW

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) August 12, 2021