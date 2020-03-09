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Ердоган в Брюсселі зустрінеться з керівниками ЄС та НАТО

Ердоган в Брюсселі зустрінеться з керівниками ЄС та НАТО
10:51 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Заплановано обговорення регіональних та міжнародних питань, зокрема міграційного, поточних подій у Сирії, особливо в провінції Ідліб.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок відвідає Брюссель, де зустрінеться з генсеком НАТО, президентами Європейської Ради та президентом Єврокомісії. Про це повідомляє департамент з комунікації адміністрації президента Туреччини.

«Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган здійснить одноденний робочий візит до Брюсселя 9 березня на запрошення голови Європейської ради Шарля Мішеля», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у зустрічі візьме участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Буде розглянуто всі аспекти двосторонніх відносин між Туреччиною і Європейським Союзом, будуть обговорені кроки, які можна вжити для покращення співпраці», - повідомляє департамент.

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У ході візиту відбудеться зустріч президента Туреччини з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомив у своєму Twitter речник президента Європейської Ради Баренд Лейтс, зустріч для «обговорення відносин ЄС-Туреччина, включаючи міграцію, безпеку, стабільність у регіоні та кризу в Сирії», розпочнеться о 18.00 (19.00 за Київським часом).

Учора, як повідомлялося, президент Туреччини звернувся до Греції із закликом відкрити кордон для мігрантів, аби вони могли потрапити до інших країн Євросоюзу.

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НАТО, Брюссель, ЄС, Эрдоган, Євросоюз.
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