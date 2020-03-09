Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

У співробітника НАТО виявили коронавірус

У співробітника НАТО виявили коронавірус
13:49 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Європейска правда Фото: Twitter

Світові новини:Низка співробітників штаб-квартири НАТО перейшли на дистанційний режим роботи.

Співробітник штаб-квартири НАТО в Брюсселі підхопив коронавірус нового типу, через це він та низка його колег перейшли на дистанційний режим роботи.

Про це у понеділок повідомили в пресслужбі Альянсу. 

"Ми можемо підтвердити, що один співробітник, який працює в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дав позитивний результат на COVID-19", - повідомили у пресслужбі.

Співробітник повернувся з відпустки в північній Італії, йому стало погано в кінці минулого тижня і він пройшов тестування через появу симптомів, схожих на жар. Зараз він перебуває вдома в самоізоляції.

Росія відправить до ОРДЛО українця з симптонами коронавірусу

Протягом декількох хвилин після отримання результату тесту всі його найближчі колеги по роботі були проінформовані про зараження. Наприкінці минулого тижня вони працювали з дому і продовжують це робити зараз.

Щоб забезпечити безпеку персоналу і відвідувачів, у штаб-квартирі НАТО вже введені превентивні заходи на основі керівних вказівок Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Це, зокрема, тимчасове призупинення поїздок деяких співробітників, заохочення співробітників до роботи з дому і тимчасове припинення групових поїздок в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НАТО, Брюссель, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся