У співробітника НАТО виявили коронавірус

Світові новини:Низка співробітників штаб-квартири НАТО перейшли на дистанційний режим роботи.

Співробітник штаб-квартири НАТО в Брюсселі підхопив коронавірус нового типу, через це він та низка його колег перейшли на дистанційний режим роботи.

Про це у понеділок повідомили в пресслужбі Альянсу.

"Ми можемо підтвердити, що один співробітник, який працює в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, дав позитивний результат на COVID-19", - повідомили у пресслужбі.

Співробітник повернувся з відпустки в північній Італії, йому стало погано в кінці минулого тижня і він пройшов тестування через появу симптомів, схожих на жар. Зараз він перебуває вдома в самоізоляції.

Протягом декількох хвилин після отримання результату тесту всі його найближчі колеги по роботі були проінформовані про зараження. Наприкінці минулого тижня вони працювали з дому і продовжують це робити зараз.

Щоб забезпечити безпеку персоналу і відвідувачів, у штаб-квартирі НАТО вже введені превентивні заходи на основі керівних вказівок Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Це, зокрема, тимчасове призупинення поїздок деяких співробітників, заохочення співробітників до роботи з дому і тимчасове припинення групових поїздок в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.