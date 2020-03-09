Росія відправить до ОРДЛО українця з симптонами коронавірусу

Новини України:Хворий доставлений із російського міста Новошахтинська.

Українська розвідка повідомляє, що Російська Федерація відправить на територію окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) місцевого жителя, який відвідав Китай і в якого спостерігаються симптоми зараження коронавірусом.

"Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорту. Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах", - повідомляється на сторінці об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що хворого буде доставлено із російського міста Новошахтинська до пункту пропуску "Довжанський" і далі до однієї з лікарень в ОРДЛО вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, у Катарі з понеділка, 9 березня, набула чинності тимчасова заборона на в’їзд громадянам 14 країн в межах боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Gulf Times.