У Білорусі повідомили про три нові випадки коронавірусу

Світові новини:МОЗ Білорусі раніше повідомляло про шість виявлених випадків коронавірусу.

МОЗ Білорусі в понеділок повідомило про ще трьох позитивних тести на коронавірус, заявивши, що якщо повторні тести підтвердять наявність вірусу, кількість хворих зросте до 9 осіб.

Як пише Рейтер, Міжнародний валютний фонд переніс терміни місії до Білорусі, яка планувалася на 19-30 березня, через обмеження на пересування, пов'язані з поширенням коронавірусу.

Місія повинна була провести регулярний моніторинг економічної ситуації в країні.

МОЗ Білорусі раніше повідомляв про шість виявлених випадків коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, понад 100 країн по всьому світу повідомили про підтверджені випадки захворювання коронавірусом, випливає з даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).