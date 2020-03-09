Президент Португалії пішов на карантин через коронавірус

Світові новини:На таке рішення португальського президента вплинув і той факт, що йому зараз вже 71 рік.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза добровільно пішов на двотижневий карантин на тлі спалаху коронавірусу. Про це повідомляє Euro Weekly News.

«Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза добровільно пішов на карантин через епідемію коронавірусу. Він буде під наглядом у своїй оселі протягом 2 тижнів через підозру в зараженні», - йдеться в повідомленні.

Дотримуватися карантину ді Соуза вирішив тому, що минулого тижня він зустрічався з учнями школи на півночі Португалії, яку через якийсь час після цього закрили через підтверджений випадок зараження коронавірусом.

На сайті президента Португалії йдеться, що ані хворий школяр, ані його клас не брали участі у зустрічі з главою держави. При тому що у нього немає ніяких симптомів зараження небезпечною інфекцією, ді Соуза все-таки вирішив добровільно дотримуватися вимог МОЗ, щоби «подати іншим хороший приклад».