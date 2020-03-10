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Посол у Нідерландах не виключає ще один процес у справі МН17

Посол у Нідерландах не виключає ще один процес у справі МН17
01:29 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Нідерланди й Австралія розпочали консультації з РФ про її відповідальність як держави за роль у збитті малайзійського літака рейсу МН17, тому не виключено, що з цього приводу може бути ще один окремий судовий процес. Про це заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов під час виходу до преси під час перерви у засідання суду у справі щодо МН17х, що розпочався 9 березня у Нідерландах, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Що стосується відповідальності держави, існують окремі провадження. Україна має процес проти РФ в Міжнародному суді ООН, і МН17 фігурує як епізод, дуже важливий епізод у цій справі. Крім того, як вам відомо, Нідерланди та Австралія розпочали консультації з РФ про відповідальність як держави за її роль у збитті МН17, і залежно від результатів тих консультацій або буде якесь врегулювання, або, що не виключено, буде окремий судовий процес”, - сказав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, суд у справі збитого літака рейсу МН17 розпочався у судовому комплексі “Схіпхол” 9 березня о 10:00 за місцевим часом. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс, інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс (усі - нідерландці).

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У судовій залі також присутні адвокати одного з чотирьох підозрюваних, підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова. Його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stig, які співпрацюватимуть із російською колегою Оленою Кутьїною, присутньою у залі суду.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука", - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Суд, МН17, Нідерланди, Посол у Нідерландах, Міжнародний суд ООН.
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