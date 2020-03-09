Завершилося перше слухання у справі MH17

Світові новини:Суд продовжить засідання у вівторок, 10 березня.

Перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році в Нідерландах оголошено закритим. Про це заявив голосуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

"Пані та панове, я вважаю, що ми досягли кінця нашого порядку денного на сьогоднішньому засіданні", - сказав суддя.

Він нагадав, що сьогодні суд розглянув порядок, що охоплює формальні питання, а так само сторону звинувачення зі вступною заявою і захист.

"Ми збираємося відкласти слухання до завтра,10 березня, 10:00. Завтра ми почнемо з того, що попросимо звинувачення повідомити нам про стан справ щодо кримінального розслідування", - повідомив Стейнхаус.

Нагадаємо, в понеділок в Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році.

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.