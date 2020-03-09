Справа МН17: Росія відправляла на Донбас два "Буки"

Світові новини:У 2014 році з РФ на Донбас відправили два "Буки" - обвинувачення у справі МН17.

Обвинувачення у справі про катастрофу літака рейсу МН17 заявило в суді, що в Україну з Росії у 2014 році відправили щонайменше дві установки "Бук", але одна з них по дорозі зламалася.

Про це повідомляє ВВС.

"У 2018 році група Bellingcat повідомила, що транспортуванням "Бука", з якого збили пасажирський літак, займався офіцер ГРУ Олег Іванніков. Однак на першому засіданні суду у справі MH17 в Нідерландах прокурори заявили, що "Бук", пересування якого контролював Іванніков, насправді просто не доїхав до непідконтрольних українському уряду територій на Донбасі. А "Бук", який збив літак, - це інша зенітно-ракетна установка", - йдеться у повідомленні.

Водночас адвокати одного з чотирьох підозрюваних, підполковника запасу ВДВ Росії Олега Пулатова, у суді апелювали до того, що повітряний простір над Україною не був закритий, і слідство "не розслідувало це питання".

Проте прокурори вважають, що випадок MH17 дуже відрізняється від інших подій, коли збивали літаки. І основна відмінність полягає в тому, що російський "Бук" з самого початку не мав опинитися в Україні. Таким чином, збиття літака є наслідком злочинного діяння.

"Суд не розглядатиме питання, чи повинна була Україна закривати свій повітряний простір. Якою б не була відповідь на це питання - це не звільняє винних у пуску ракети по цивільному літаку від відповідальності", - заявили прокурори.

У суді оголосили, що слідство взяло до уваги, проаналізувало і долучило до справи всі матеріали, раніше надані російською стороною, а також заяви, які виголошували на пресконференціях.

Сторона обвинувачення зазначила, що журналісти і активісти зробили величезний внесок у розслідування трагедії. Дехто з них "ризикував, щоб оприлюднити правду".

Як повідомлялося, 9 березня у Нідерландах розпочався суд у справі про збитий літак рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука", - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Жоден із них на засіданні не був присутній. Інтереси Пулатова у суді представляють адвокати.