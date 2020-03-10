У Нідерландах сьогодні продовжать судове засідання у справі MH17

Світові новини:У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

У вівторок, 10 березня, у Нідерландах продовжиться засідання суду щодо збиття Boeing MH17 над Донбасом у 2014 році.

Офіційно звинувачення висловили трьом росіянам та одному українцеві.

Останніми у перший день слухань виступали адвокати одного з підозрюваних, підполковника спецназу ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17.

Інтереси Пулатова представляли в суді два нідерландські адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt, які співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною. Вона також була у залі суду.

Як повідомлялося, для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік. Відомий попередній графік слухань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.