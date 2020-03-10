Ердоган відмовився від рукостискань із високопосадовцями в Бельгії

Світові новини:Вони віталися, прикладаючи руку до грудей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші члени делегації до Бельгії через коронавірус відмовилися від рукостискань як з високопосадовцями ЄС і НАТО, так і на зустрічі з турецькою громадою. Вони віталися, прикладаючи руку до грудей.

«Маю сподівання, що дуже скоро людство переможе цю загрозу», - сказав Ердоган на зустрічі з представниками турецької громади в Брюсселі.

Після пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 9 березня турецький президент також відмовився від рукостискання. Він приклав руку до грудей, промовивши «Корона», генсек, посміхнувшись, наслідував його приклад.

Кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 457 осіб. За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом. У Туреччині наразі не зафіксовано жодного випадку.

Держава ввела додаткові заходи дезінфекції в школах, громадських місцях та транспорті, ЗМІ проводять інформування щодо заходів запобігання поширенню коронавірусу.