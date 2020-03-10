Ердоган: НАТО має показати "союзницьку солідарність" з Туреччиною

Жодна європейська країна не може дозволити собі таку розкіш, як байдуже ставлення до збройного конфлікту та гуманітарної трагедії в Сирії.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі.
Турецький лідер нагадав, що Анкара протягом останніх 9 років протистоїть загрозам, джерело яких знаходиться в Сирії, передає Аналоду. "Туреччина - єдина країна НАТО, що воювала віч-на-віч з ІД і зазнала втрат в цій боротьбі", - зазначив глава турецької держави.
За його словами, НАТО "переживає той критичний момент", коли альянсу необхідно чітко продемонструвати свою "союзницьку солідарність" з Туреччиною.
Турецький президент підкреслив, що блок повинен надавати більш важливе значення обороноздатності Туреччини та її боротьбі з тероризмом. "Значна частина наших вимог до НАТО полягає у повноцінному здійсненні на основі прийнятих в 2012 і 2015 роках рішень заходів, спрямованих на підтримку обороноздатності Туреччини", - заявив він.
Ердоган зазначив, що союзники повинні співпрацювати з Туреччиною "без дискримінації і без політичних передумов".