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Ердоган: НАТО має показати "союзницьку солідарність" з Туреччиною

Ердоган: НАТО має показати "союзницьку солідарність" з Туреччиною
15:51 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: epa.eu

Світові новини:Ердоган заявив, що НАТО повинно надавати більше значення обороноздатності Туреччини та її боротьбі з тероризмом.

Жодна європейська країна не може дозволити собі таку розкіш, як байдуже ставлення до збройного конфлікту та гуманітарної трагедії в Сирії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі.

Турецький лідер нагадав, що Анкара протягом останніх 9 років протистоїть загрозам, джерело яких знаходиться в Сирії, передає Аналоду. "Туреччина - єдина країна НАТО, що воювала віч-на-віч з ІД і зазнала втрат в цій боротьбі", - зазначив глава турецької держави.

Ердоган запропонував Путіну спільно керувати нафтовими родовищами у Сирії

За його словами, НАТО "переживає той критичний момент", коли альянсу необхідно чітко продемонструвати свою "союзницьку солідарність" з Туреччиною.

Турецький президент підкреслив, що блок повинен надавати більш важливе значення обороноздатності Туреччини та її боротьбі з тероризмом. "Значна частина наших вимог до НАТО полягає у повноцінному здійсненні на основі прийнятих в 2012 і 2015 роках рішень заходів, спрямованих на підтримку обороноздатності Туреччини", - заявив він.

Ердоган зазначив, що союзники повинні співпрацювати з Туреччиною "без дискримінації і без політичних передумов".

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Сирия, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Туреччина, Йєнс Столтенбергом.
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