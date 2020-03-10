Ердоган запропонував Путіну спільно керувати нафтовими родовищами у Сирії

Світові новини:Турецький глава зауважив, що таку ж пропозицію може зробити й Трампу.

Президент Туреччини Таїп Ердоган запропонував російському колезі Володимиру Путіну спільно керувати нафтовими родовищами у Сирії замість того, щоб їх "експлуатували терористи".

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про нафтові родовища у провінції Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії.

"Я запропонував пану Путіну, що, якщо він надасть фінансову підтримку, ми можемо зайнятися будівництвом і за допомогою отриманої тут нафти допомогти зруйнованій Сирії встати на ноги", – цитує агентство слова турецького глави.

За словами Ердогана, Путін оцінює цю ідею. Він додав, що може зробити таку ж пропозицію президенту США Дональду Трампу.

Як повідомлялося, пізно ввечері 27 лютого внаслідок атаки сил режиму Башара Асада, підтримуваних Росією, у сирійській провінції Ідліб загинули понад три десятки військовослужбовців Збройних сил Туреччини.

У зв'язку з цим турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів нараду з безпеки. За неофіційною інформацією, в країні можуть ввести воєнний стан.

Анкара вже пригрозила сирійському режиму "багаторазовою відповіддю" та обстріляла сирійський конвой. Вона скликає екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель своїх військових.

Після цієї атаки Туреччина прийняла рішення не стримувати потік сирійських біженців до Євросоюзу.

Днями Путін та Ердоган за підсумками двосторонньої зустрічі в Москві домовилися про режим припинення вогню в сирійській провінції Ідліб, воно набуло чинності після 00:00 6 березня.