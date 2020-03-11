Президент Європарламенту пішов на карантин після візиту до Італії

Світові новини:Всі запобіжні заходи, які вживаються в Європарламенті, спрямовані на збереження дієздатності цієї Євроінституції під час поширення коронавірусу COVID-19.

Президент Європарламенту Девід Сассолі оголосив у вівторок, що, з огляду на протягом минулих вихідних, добровільно починає 14-денний профілактичний карантин за місцем проживання у Брюсселі. Ця заява була зроблена у другий день сесійного засідання ЄП у Брюсселі і оприлюднена на сайті Європейського парламенту.

"Уряд Італії поширив захищену зону на всю національну територію. Це має важливі наслідки для італійських депутатів Європарламенту. З цієї причини, я вирішив після відвідування Італії протягом минулих вихідних, у якості перестороги та відповідно до погоджених заходів, виконувати обов’язки президента Європарламенту з мого дому у Брюсселі протягом 14 днів, як це визначається медичним протоколом", - йдеться у заяві Сассолі.

"Виходячи з ситуації в Італії, Європарламент оновив заходи із захисту здоров’я, що має забезпечити продовження законотворчої та бюджетної діяльності, а також функціонування внутрішніх структур Європарламенту. СOVID-19 зобов’язує всіх бути відповідальними та обережними. Для всіх нас це дуже делікатний момент. Але парламент продовжить роботу з виконання покладених обов’язків. Жоден вірус не може заблокувати демократію", - наголосив президент Європарламенту.

Як повідомлялося, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом COVID-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Із початку спалаху епідемії COVID-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.