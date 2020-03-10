Справа МН17: у суді оголошено перерву до 23 березня

Світові новини:Перерву було оголошено після того, як від захисту одного з чотирьох обвинувачених надійшла низка прохань.

Головуючий у процесі у справі про катастрофу Boeing Малазійських авіаліній, рейс МН17, у небі над Донбасом суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis) оголосив перерву в засіданні до 23 березня.

Як передається із зали суду, перерву було оголошено після того, як від захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова та адвокатів рідних жертв надійшла низка прохань.

"Ми перервемося до 10:00 23 березня", - сказав Стейнгаус.

Зокрема, захист попросив час для того, щоб бути готовим до повноцінної участі у процесі, починаючи з другої сесії, яку заплановано на 8 червня. Зважаючи на те, що нідерландські адвокати лише у січні заявили про свою участь у судовому процесі, у них була достатньо обмежена кількість часу, щоб ознайомитися зі справою та повноцінно представляти інтереси свого підзахисного.

Так само вони не змогли відповісти на пропозицію прокурора про можливе свідчення Пулатова в суді.

У свою чергу адвокати рідних висловили скаргу на те, що у них не було повноцінної можливості брати участь у першому судовому засіданні, у зв'язку з чим вони не заявили позицію своїх клієнтів. Крім того, вони заявили про необхідність отримати повний доступ до матеріалів справи.