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Справа МН17: у суді оголошено перерву до 23 березня

Справа МН17: у суді оголошено перерву до 23 березня
22:43 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Перерву було оголошено після того, як від захисту одного з чотирьох обвинувачених надійшла низка прохань.

Головуючий у процесі у справі про катастрофу Boeing Малазійських авіаліній, рейс МН17, у небі над Донбасом суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis) оголосив перерву в засіданні до 23 березня. 

Як передається із зали суду, перерву було оголошено після того, як від захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова та адвокатів рідних жертв надійшла низка прохань.

"Ми перервемося до 10:00 23 березня", - сказав Стейнгаус.

В суді у справі МН17 зачитали імена всіх загиблих 

Зокрема, захист попросив час для того, щоб бути готовим до повноцінної участі у процесі, починаючи з другої сесії, яку заплановано на 8 червня. Зважаючи на те, що нідерландські адвокати лише у січні заявили про свою участь у судовому процесі, у них була достатньо обмежена кількість часу, щоб ознайомитися зі справою та повноцінно представляти інтереси свого підзахисного. 

Так само вони не змогли відповісти на пропозицію прокурора про можливе свідчення Пулатова в суді.

У свою чергу адвокати рідних висловили скаргу на те, що у них не було повноцінної можливості брати участь у першому судовому засіданні, у зв'язку з чим вони не заявили позицію своїх клієнтів. Крім того, вони заявили про необхідність отримати повний доступ до матеріалів справи.

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Boeing, Суд, Катастрофа, МН17, Перерва.
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