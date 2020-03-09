В суді у справі МН17 зачитали імена всіх загиблих

Світові новини:Під час засідання суду у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу МН17 були зачитані імена всіх 298 загиблих.

Одна з трьох нідерландських прокурорів у суді, Деді Вуй-а-Цой, зачитала імена всіх, хто був на борту літака, який виконував рейс із Амстердама до Куала-Лумпура і був збитий 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донбасу.

Як повідомлялося, суд у справі збитого літака рейсу МН17 розпочався у судовому комплексі “Схіпхол” 9 березня о 10:00 за місцевим часом. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс, інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс (усі - нідерландці).

У судовій залі також присутні адвокати одного з чотирьох підозрюваних, підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова. Його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stig, які співпрацюватимуть із російською колегою Оленою Кутьїною, присутньою у залі суду.

Біля судового комплексу "Схіпхол" звели пресцентр, який може вмістити близько 500 представників ЗМІ. У пресцентрі забезпечили пряму трансляцію судового засідання. Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги, зарезервували на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука", - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".