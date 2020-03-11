У Грузії зросла кількість випадків коронавірусу

Світові новини:Станом на 10 березня в режимі карантину в країні знаходяться 126 осіб, у стаціонарі під наглядом медиків залишаються 46 пацієнтів.

У Грузії зросла кількість тих, хто заразився коронавірусом до 23 осіб, серед них 12-річний хлопчик. Про це повідомляє Новини-Грузія.

«Кількість тих, хто заразився коронавірусом у Грузії зросла до 23-х осіб», - йдеться в повідомленні.

Нові випадки захворювання пов'язані з так званим італійським кластером, тобто з людьми, які побували в Італії або заразилися від тих, хто там побував, уже в Грузії.

Як пізніше повідомили виданню, один з недавно виявлених інфікованих коронавірусом - 12-річний підліток. Він був у групі з п'яти осіб, які перебували в самоізоляції через контакт з пацієнтом, який прибув з Італії - хлопчик є племінником жінки, яка заразилася в Італії.

Як повідомлялося, раніше в Грузії були підтверджені 15 випадків захворювання на коронавірус. Напередодні президент країни Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити через небезпеку, пов'язану з розповсюдженням епідемії коронавірусу нового типу.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Хопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 166 осіб. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 387 осіб. Померли від хвороби 4 088 пацієнтів.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.