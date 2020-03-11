У Львові запустили чат-бот про коронавірус

Новини України:Lvivcityhelper bot розпочав роботу в жовтні 2018 року.

Чат-бот Lvivcityhelper bot відтепер дає у Telegram та Facebook відповіді на запитання, пов’язані із коронавірусом. Про це повідомляє Львівська міськрада.

«Чат-бот охоплює дві категорії: «Важливе про вірус» та «Готовність Львова». Перша розповідає про те, що таке коронавірус, як він передається, хто в групі ризику, як не захворіти тощо. Друга - чи готовий Львів до можливого поширення захворювання на територію міста, що робить міська влада, аби не допустити цього, та де можна отримати більше інформації», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у мерії, у Львові працює штаб оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації з коронавірусом. До штабу входять медики, фармацевти, а також інші фахівці, які допомагають діяти оперативно і швидко у разі виявлення вірусу.

Lvivcityhelper bot розпочав роботу в жовтні 2018 року. Досі він надавав львів'янам інформацію про структуру міськради, найближчі дитсадки та школи, ремонт доріг, розклад міського транспорту тощо.

Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.