Wi-Fi в школах тепер буде з безпечним доступом

Новини технології:Окрім іншого, меморандум передбачає обмін компетенціями та досвідом для розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.

Міністерство цифрової трансформації України та оператор фіксованого зв'язку Data Group підписали меморандум про співпрацю. Про це відомство повідомило на сторінці у Facebook.

«У планах — спільно реалізувати пілотний проєкт з безпечного Wi-Fi у школах, який дозволить контролювати та фільтрувати Інтернет-трафік», — йдеться у повідомленні.

Також сторони домовилися стимулювати створення умов для реалізації цифрових прав громадян та поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації та кіберзахисту.

Окрім іншого, меморандум передбачає обмін компетенціями та досвідом для розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем.

Як повідомлялося, Міжнародну технічну допомогу на підтримку проектів цифрової трансформації витратять, зокрема, на розвиток широкосмугового й мобільного інтернету, оптимізацію адміністративних послуг та мобільний додаток «Дія».