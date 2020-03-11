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Нагромадження проблем: в Естонії розпочалася криза

Нагромадження проблем: в Естонії розпочалася криза
12:57 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Внаслідок епідемії короновірусу та війни на нафтовому ринку Естонія увійшла в економічну кризу.

Естонія вже увійшла в фазу нової економічної кризи, і питання тепер полягає в тому, якою мірою нам вдасться звести до мінімуму її наслідки і пережити кризу.

Про це заявив міністр фінансів Естонії Мартін Хельме, повідомляє ERR.

"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити ", - сказав Хельме у вівторок ввечері в передачі Esimene Stuudio на телеканалі ETV, коментуючи наслідки епідемії коронавірусу і цінової війни на нафтовому ринку для економіки.

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За словами міністра фінансів, економічна криза вже настала, і питання тепер у тому, як звести до мінімуму її наслідки і знайти можливості отримати від неї якусь користь. Однак планування наперед практично неможливе через непередбачувано мінливу ситуацію.

"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, у європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок - такої поганої "видимості ", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні , через два місяці ", - сказав Хельме.

За його словами, західні країни зараз в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року. "Як у світовій, так і у європейській економіці боргове навантаження вище, ніж десять років тому. Безробіття більше. Конкурентоспроможність гірша, ніж до кризи 2008 року. Говорили, що буде плавне падіння. Тепер замість цього куля оглушлива луснула", - пояснив міністр фінансів .

Хельме зазначив, що в кожній кризі є і щось позитивне. Наприклад, бюджетні правила єврозони, які заважають Естонії брати кредити, допускають винятки в надзвичайних ситуаціях. "В європейських бюджетних правилах є абсолютно чіткий виняток: у разі непередбаченої події ці правила не діють. Якщо буде падіння, то буде і право витрачати більше, відвести бюджет в мінус", - пояснив міністр.

"Тепер ми очевидно в фазі економічного спаду, і найгірше, що можна зробити в такій фазі - це скорочення державних витрат, яке посилює спад. Все-таки дуже велика частина економіки пов'язана з державними інвестиціями і зарплатами публічного сектору. Якщо ми почнемо їх урізати , то ми посилимо спад. Цього нам точно робити не можна ", - сказав міністр фінансів.

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Хельме підтвердив, що уряд не думає про скорочення бюджету, і т.зв. "комісія крокодилів" найближчим часом стягуватися не буде. "Цей спосіб думок, який був 10 років тому, що найважливіше - це рівновага бюджету, щоб він не пішов у мінус, зовсім далекий для нинішнього уряду. Ніякого божевільного урізання точно не буде", - пообіцяв міністр фінансів.

Хельме зазначив, що державні інвестиції в будь-якому разі дають позитивний ефект в довгостроковій перспективі, і нині було б нерозумно відмовлятися від кредитів. "Крім того, це обійдеться дешево: пропозиція грошей центральними банками була масовою, а Естонія -"золотий" клієнт. Бюджетні правила дозволяють гнучкість", - додав Хельме, за словами якого точні розміри можливих кредитів зараз назвати дуже складно.

Міністерство фінансів поки не бачить аномалій і негативних індикаторів в податкових надходженнях, але до цього тепер потрібно бути готовим. За словами Хельме, один з варіантів допомоги підприємствам, причому найшвидший - зниження податків, хоча б на короткий час або ж для конкретного сектору. "Це ми можемо зробити відразу, це як стимулюючий укол в вену. Хоч би в якому розмірі ми це зробили - 100, 200, 500 мільйонів - це відразу потрапить в економіку", - сказав він.

За оцінкою Хельме, падіння цін на нафту буде тимчасовим, і ціни повернуться до рівня 60-65 доларів за барель максимум протягом шести місяців.

Більш серйозну стурбованість викликають проблеми сланцевого сектору, які створює різке здешевлення нафти, і уряд має намір підтримати цей сектор. Хельме нагадав, що Eesti Energia і раніше потрапляла в складні ситуації.

За його словами, важливо надати допомогу й іншим підприємствам, а також запобігти зростанню безробіття і заморожування кредитів банками.

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Эстония, Мартин Хельме, Економічна криза, Мінфін Естонії.
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