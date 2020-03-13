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В ОБСЄ ввели обмеження на поїздки, зустрічі та засідання

В ОБСЄ ввели обмеження на поїздки, зустрічі та засідання
08:02 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Наразі не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом Covid-19 серед співробітників ОБСЄ.

В ОБСЄ, штаб-квартира якої знаходиться у Відні, вжили превентивні заходи із запобігання поширення Covid-19, які передбачають, зокрема, проведення лише "необхідних" офіційних поїздок та зустрічей, а також зменшення кількості учасників щотижневих засідань директивних органів Організації. Про це в Австрії повідомили в Секретаріаті Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

"Секретаріат ОБСЄ створив робочу групу, яка проводить регулярні засідання та активно впроваджує заходи щодо запобігання поширенню Covid-19 відповідно до керівних вказівок, наданих австрійською владою. Це включає зменшення офіційних поїздок та зустрічей лише до тих, які вважаються "необхідними", - заявив співробітник відділу комунікацій та зв’язків зі ЗМІ Шів Вашішт.

Водночас, з огляду на те, що деякі приватні школи у Відні та його околицях були тимчасово закриті через коронавірус, тим співробітникам, які мають дітей у цих школах, було дозволено працювати з дому.

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Крім того, на прохання Албанського головування в ОБСЄ засідання, які проходять щотижня у конгрес-центрі "Гофбург" – Постійної ради та Форму з безпекового співробітництва – обмежено у форматі. Засідання цих двох директивних органів ОБСЄ відтепер проходять у форматі "1+1" – за участі максимум двох представників від кожної делегації країни-учасниці (голова делегації та один член делегації).

"Цей превентивний захід було також вжито відповідно до керівних вказівок австрійської влади як приймаючої сторони", - додав співробітник відділу комунікацій та зв’язків зі ЗМІ Секретаріату ОБСЄ.

Як повідомлялося, у Віденському міжнародному центрі (VIC), який також має назву "Місто ООН" (UNO-City), у середу обмежили вхід для приватних відвідувачів, а також відмовилися від масових заходів та зустрічей з метою запобігання поширення нового типу коронавірусу Covid-19. Зустрічі та заходи з більш ніж 100 учасниками тимчасово не проводитимуться.

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Відповідне рішення було ухвалене керівниками 4-х базованих у VIC міжнародних організацій: Відділення Організації Об'єднаних Націй у Відні/Управління ООН з наркотиків та злочинності, Міжнародного агентства з атомної енергії, Організація ООН з промислового розвитку та Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Як відомо, відповідно до рішення Ради міністрів Австрії, 11 березня і, щонайменше, до 3 квітня в країні забороняється проведення усіх масових заходів за участю понад 500 осіб на відкритому повітрі та з понад 100 особами – у приміщенні. Це стосується також культурно-розважальних та спортивних заходів.

Станом на 12 березня 2020 року, в Австрії зафіксовано 361 випадок зараження коронавірусом Covid-19, одна людина померла. Водночас, четверо інфікованих осіб вже одужали. Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Тіролі (109) та Відні (66).

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ОБСЄ, Зустріч, Засідання, Коронавірус, Скасування.
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