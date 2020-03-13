Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

В Італії каратимуть арештом і штрафом за неаргументоване переміщення країною

В Італії каратимуть арештом і штрафом за неаргументоване переміщення країною
13:04 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:За необхідності здійснити невідкладну поїздку в Генконсульстві просять громадян України мати при собі зазначені нижче документи.

Генеральне консульство України в Неаполі попередило громадян України про перевірки на предмет аргументованості й нагальності переміщення територією Італії, що відбуваються по всій території країни. Як повідомляється на сторінці Генерального консульства в Facebook, уряд Італі визначив чотири випадки, які вважаються аргументованими для переміщення. В іншому разі особа ризикує отримати арешт або штраф.

«Шановні співвітчизники, перевірки на предмет аргументованості і нагальності переміщення територією Італії відбуваються в Римі, Неаполі, всіх інших населених пунктах Італії. Рішенням Уряду цієї країни від 9 березня ц.р. визначено чотири випадки, які вважаються аргументованими для переміщення: у зв’язку з роботою; потребою, пов’язаною зі станом здоров’я; невідкладними обставинами; поверненням додому», - йдеться у повідомленні.

Як зауважується, «якщо вказана вами причина не знайде підтвердження при контролі, ви ризикуєте арештом до трьох місяців або вас можуть звинуватити у зловмисному злочині проти суспільного здоров’я, що передбачає штраф до 206 євро».

В Естонії оголосили надзвичайний стан до 1 травня

За необхідності здійснити невідкладну поїздку в Генконсульстві просять громадян України мати при собі зазначені нижче документи.

«У разі потреби здійснити невідкладну поїздку просимо мати з собою:

• заповнений модуль, який ви пред’явите у разі контролю (його треба мати з собою навіть при потребі відвідати сусідній магазин, аптеку, банк, поштове відділення тощо);

• документ, який посвідчує особу і громадянство (дійсний закордонний паспорт для перебуваючих в рамках безвізового режиму у термін, що не перевищує 90 днів із моменту в’їзду в Шенгенський простір), а також, крім паспорту,

• permesso di soggiorno з carta d’identità (для тих, хто має дозвіл на проживання в Італії)», - зазначається у дописі.

Принагідно у Генконсульстві запропонували ще раз ознайомитися із рекомендаціями МЗС України у зв’язку з поширенням коронавірусу в Італії.

«Від дотримання усіма нами рекомендацій та інструкцій урядів України та Італії залежить здоров’я і навіть життя багатьох людей. Проявляймо відповідальність. Без аргументованої потреби не залишаймо домівку. Не хворіймо. Все буде добре», - йдеться у дописі.

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці у Facebook повідомив про перші арешти в Римі за недотримання заходів щодо протидії нерозповсюдженню коронавірусу.

Польща оголосила стан епідеміологічної загрози

«У Римі відбулися перші арешти за невиконання визначених останніми урядовими декретами заходів з протидії подальшому розповсюдженню коронавірусу. 12.03.20 р. у столиці Італії було арештовано 7 осіб (за спільну гру у карти в громадському місці) та складено 43 протоколи щодо осіб, які порушували правила пересування містом», - написав дипломат. Громадянство покараних осіб не уточнюється.

Як повідомлялося, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії зареєстровано понад 12 тис. випадків захворювання та понад 1 тис. летальних випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Консульство, Карантин, Арешт, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся