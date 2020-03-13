В Італії каратимуть арештом і штрафом за неаргументоване переміщення країною

Світові новини:За необхідності здійснити невідкладну поїздку в Генконсульстві просять громадян України мати при собі зазначені нижче документи.

Генеральне консульство України в Неаполі попередило громадян України про перевірки на предмет аргументованості й нагальності переміщення територією Італії, що відбуваються по всій території країни. Як повідомляється на сторінці Генерального консульства в Facebook, уряд Італі визначив чотири випадки, які вважаються аргументованими для переміщення. В іншому разі особа ризикує отримати арешт або штраф.

«Шановні співвітчизники, перевірки на предмет аргументованості і нагальності переміщення територією Італії відбуваються в Римі, Неаполі, всіх інших населених пунктах Італії. Рішенням Уряду цієї країни від 9 березня ц.р. визначено чотири випадки, які вважаються аргументованими для переміщення: у зв’язку з роботою; потребою, пов’язаною зі станом здоров’я; невідкладними обставинами; поверненням додому», - йдеться у повідомленні.

Як зауважується, «якщо вказана вами причина не знайде підтвердження при контролі, ви ризикуєте арештом до трьох місяців або вас можуть звинуватити у зловмисному злочині проти суспільного здоров’я, що передбачає штраф до 206 євро».

За необхідності здійснити невідкладну поїздку в Генконсульстві просять громадян України мати при собі зазначені нижче документи.

«У разі потреби здійснити невідкладну поїздку просимо мати з собою:

• заповнений модуль, який ви пред’явите у разі контролю (його треба мати з собою навіть при потребі відвідати сусідній магазин, аптеку, банк, поштове відділення тощо);

• документ, який посвідчує особу і громадянство (дійсний закордонний паспорт для перебуваючих в рамках безвізового режиму у термін, що не перевищує 90 днів із моменту в’їзду в Шенгенський простір), а також, крім паспорту,

• permesso di soggiorno з carta d’identità (для тих, хто має дозвіл на проживання в Італії)», - зазначається у дописі.

Принагідно у Генконсульстві запропонували ще раз ознайомитися із рекомендаціями МЗС України у зв’язку з поширенням коронавірусу в Італії.

«Від дотримання усіма нами рекомендацій та інструкцій урядів України та Італії залежить здоров’я і навіть життя багатьох людей. Проявляймо відповідальність. Без аргументованої потреби не залишаймо домівку. Не хворіймо. Все буде добре», - йдеться у дописі.

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці у Facebook повідомив про перші арешти в Римі за недотримання заходів щодо протидії нерозповсюдженню коронавірусу.

«У Римі відбулися перші арешти за невиконання визначених останніми урядовими декретами заходів з протидії подальшому розповсюдженню коронавірусу. 12.03.20 р. у столиці Італії було арештовано 7 осіб (за спільну гру у карти в громадському місці) та складено 43 протоколи щодо осіб, які порушували правила пересування містом», - написав дипломат. Громадянство покараних осіб не уточнюється.

Як повідомлялося, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії зареєстровано понад 12 тис. випадків захворювання та понад 1 тис. летальних випадків.