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Як коронавірус вплинув на європейський шоу-біз

Як коронавірус вплинув на європейський шоу-біз
14:09 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Світові новини:У Британії справи у шоу-бізнесу поки йдуть трохи краще.

Наскільки стрімко розвивається в світі ситуація з вторгненням коронавируса в сферу розваг видно вже за прикладом зі знаменитим нью-йоркським театральним Бродвеєм. Ще вчора американська преса обговорювала, чи зможуть вони зажадати виплати страховки, якщо влада Нью-Йорка закриє через епідемію метро - адже в цьому випадку дістатися до них буде набагато складніше. А сьогодні ця теоретична на той момент проблема вирішилася сама собою.

Точніше, вирішив її мер «Великого яблука» Білл Де Блазіо, який оголосив про заборону до 12-го квітня всіх заходів, які збирають більше 500 осіб. В результаті, як повідомляє The New York Times , всі 41 театр на Бродвеї будуть закриті, так як всі вони мають понад 500 глядачів, а деякі більше 1000. Легко порахувати - якщо, як писала Lenta.UA ., детально розповідаючи про бродвейський театральний бізнес, сумарний річний виторг його театрів становить $1,8 млрд., то збиток від закриття театрів на місяць складе $150 млн. І це тільки за квитки, не рахуючи супутніх витрат глядачів.

Втім, і без цього рішення виторг цих театрів був під загрозою, оскільки туристичний потік зменшується, а туристи становлять понад 60% їх глядачів. Чи могли бродвейські театри піти по шляху, наприклад, деяких європейських країн, де просто обмежують в кінотеатрах число глядачів, причому розсаджують їх з проміжками через один порожній ряд? Швидше за все, ні - постановки вистав на Бродвеї настільки дороги, що 70% з них не окупається навіть в нормальних умовах. А при таких обмежувальних заходах ця цифра, швидше за все, наближалася б до 100%.

Британія та ЄС скасували переговори через пандемію

Але є і хороші новини, правда, не в США, а в Британії. Як повідомляє The Gardian , дирекція одного з найбільших і престижних в світі музичних фестивалів Glastonbury, який повинен відбутися 24-28 червня, поки скасовувати або переносити його не має наміру. І якщо нічого не зміниться (як сказав директор фестивалю, у нього немає кришталевої кульки, щоб дізнатися в ній майбутнє), то перед глядачами пройде цілий парад зірок від Пола Маккартні і легенди джазу Хербі Хенкока до Тейлор Свіфт і Кендрика Ламара.

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Туризм, Британия, Шоу-бизнес, Європа, Музеї, Театри.
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