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Меркель переходить на онлайн-спілкування з іноземними лідерами

Меркель переходить на онлайн-спілкування з іноземними лідерами
05:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

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З огляду на пандемію коронавірусу кілька зустрічей та переговорів німецьких політиків пройдуть у вигляді відеоконференцій. Про це повідомили журналістам у Берліні на брифінгу 13 березня.

"Канцлер Ангела Меркель проведе переговори з президентом Сербії Александром Вучичем 16 березня у формі відеоконференції. Планувався візит пана Вучича, але з огляду на ситуацію було прийнято рішення провести переговори в такий спосіб", - повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Дев’ятнадцятого березня у такий же спосіб пройде спілкування Меркель із люксембурзьким колегою Ксав’є Беттелем.

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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас замість візитів наступного тижня на зустрічі країн Балтії та Вишеградської четвірки також проведе спілкування з колегами з цих країн за допомогою відеозв’язку, повідомила речниця МЗС Марія Адебар.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.

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Все по темі:

Меркель, Видеоконференция, Карантин, Німеччина, Коронавірус, Онлайн-спілкування.
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