В Італії за добу померли 175 осіб

Світові новини:Пандемія коронавірусу - Італія продожує лідирувати у сумному рейтингу серед європейських країн.

Жертвами коронавірусу в Італії за минулу добу стали 175 людей. Про це на брифінгу повідомив глава італійського Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі.

"Число померлих 175", - повідомив чиновник.

Таким чином загальна кількість зафіксованих летальних випадків, причиною яких стала коронавірусна інфекція, в Італії становить 1 441.

Крім того, число заражених за минулу добу зросло на 2795 осіб і тепер становить 17 750 осіб.

Нагадаємо, Італія ввела карантин по всій країні.

15 березня Україна планує відправити спецрейс для евакуації своїх громадян з Італії.