Коронавірус в Україні: 18 тестів не виявили загрози

Новини України:Центром громадського здоров'я протягом сьогодні було отримано 15 повідомлень з різних регіонів, по усіх випадках проводяться лабораторні дослідження.

В Україні опрацювали вже 18 зразків випадків з підозрою на коронавірус, але жодного позитивного результату не виявили.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігоря Кузіна.

"Центром громадського здоров'я протягом сьогоднішнього дня було отримано 15 повідомлень з різних регіонів України. Проводяться лабораторні дослідження по усіх випадках, які також повідомляються до нашого центру", - сказав він.

Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 осіб. З 16 березня Україна на два тижні закриє кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу. А з 17 березня Україна закриє пасажирське авіасполучення.

В Україні наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний - 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.