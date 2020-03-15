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Оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у світі

Оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у світі
09:13 Сьогодні Телеграф Українська правда

Світові новини:У світі стрімко зростає кількість заражениих вірусом COVID-19.

За весь час поширення COVID-19 зареєстровано 145 369 випадків зараження. Завершили лікування від коронавірусу 71 689 людей, померли 5429.

За добу у Китаї зафіксували 32 нових випадків інфікування. Вилікувались за цей період 1468 людей. Станом на 14 березня там нараховано 80 995 випадків зараження.

У Європі спостерігається стрімке поширення вірусу.

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Так в Іспанії за добу кількість хворих збільшилась на 1159 осіб. Позбавились вірусу лише 327 осіб, померли – 62.

В Італії за добу зареєстрували 3497 інфікованих, 175 летальних випадки.

У Німеччині за вказаний час зареєстрували 910 інфікованих, 2 летальних випадки.

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Число заражених у Франції збільшилось на 813 осіб.

Також від вірусу потерпає Швейцарія. Там за добу нарахували 220 нових хворих.

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Все по темі:

Италия, Китай, Франция, Швейцария, Німеччина, Іспанія, Коронавірус, Covid-19.
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