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ВООЗ: Чому в Італії велика смертність від коронавірусу

ВООЗ: Чому в Італії велика смертність від коронавірусу
12:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Світові новини:За останню добу в Італії виявлено 3467 нових випадків інфікування вірусом, померло - 175.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Росії Меліта Вуйнович пояснила високе число смертей в Італії від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, тим, що таку епідемію неможливо своєчасно розпізнати. Про це вона розповіла в інтерв'ю одного із російських видань, передає ТАСС.

Коментуючи ситуацію зі спалахом коронавірусу нового типу в Італії, де, за останніми даними, померли більше 1,4 тис. чоловік, Меліта Вуйчич зазначила, що в даному аспекті важливо розуміти, коли саме сталося зараження.

"Там, мабуть, відразу захворіло дуже багато людей, але як це сталося, незрозуміло, в даний момент ведуться дослідження спільно з експертами. Люди могли просто не розуміти, що вони хворі, не знати про симптоми і про те, куди з ними треба звертатися. Крім того, висока смертність відзначається у людей похилого віку, що також пояснює вказане число смертей в Італії", - заявила Вуйнович.

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Представник ВООЗ заявила, що поки не можна говорити про досягнення піку поширення коронавірусу на території Італійської Республіки.

Зазначимо, перший локальний спалах коронавірусу в Італії було виявлено 21 лютого.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), в Італії налічується 21 157 інфікованих, 1441 померлий і 1966 видужалих від COVID-19.

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Все по темі:

Италия, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Covid-19, Меліта Вуйнович.
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