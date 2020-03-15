За вихід на вулицю без необхідності в Австрії будуть карати штрафом

Світові новини:Штраф у 2000 євро вирішив ввести Австрійський уряд у ході обмежувальних заходів проти коронавірусу

Уряд Австрії ухвалив додатковий пакет заходів, спрямованих на обмеження поширення Covid-19, ці заходи передбачають, зокрема, вихід на вулицю лише за необхідності та повну заборону зібрань.

Раніше планувалося, що ресторани, кафе та бари з понеділка працюватимуть лише до 15.00, а нові заходи передбачають повне припинення роботи таких закладів. Забезпечення населення продуктами харчування покладено на супермаркети та служби доставки, які продовжують свою роботу.

Також з понеділка мають бути закриті усі магазини, які торгують товарами, що не є необхідними для повсякденного життя.

Закриваються й усі спортивні, ігрові майданчики та інші майданчики громадського використання.

Крім того, на вулицю варто виходити у трьох випадках: по невідкладній професійній роботі, за продуктами чи в аптеку, або для допомоги іншим людям (які, наприклад, не можуть самі купити собі продукти та ліки).

Якщо ж хтось дуже хоче вийти прогулятися, то це потрібно робити лише по одному, або з особами, з якими спільно проживаєш у квартирі (приватному будинку).

З понеділка дотримання цих обмежень контролюватиме поліція.

Згідно з поясненням федеральної канцелярії, якщо поліцейські зустрічатимуть групу осіб, то порекомендують їм "розійтися". Так відбуватиметься вже у неділю, а з понеділка можливе накладення адміністративних штрафів щодо таких порушень у розмірі до 2180 євро. Те ж саме стосується і порушення заборони щодо використання спортивних та ігрових майданчиків - тут адмінштраф може бути в розмірі до 3600 євро.

При цьому у федеральній землі Тіроль, що на кордоні з Італією і де зафіксовано вже понад 200 випадків зараження коронавірусом, введено де-факто комендантську годину. Мешканцям дозволяється виходити з дому лише у випадку надзвичайної ситуації, для купівлі продуктів чи ліків, або ж на невідкладну професійну роботу. Обмеження на пересування діє з 15 березня і триватиме щонайменше тиждень.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц також анонсував, що надалі планується "обмеження свободи пересування в громадському просторі країни".

Разом з цим, з огляду на поширення коронавірусу в Австрії призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби. Більше того, мобілізації підлягають громадяни, які протягом останніх 5 років проходили альтернативну цивільну службу.