Без віруючих відбудуться богослужіння у Ватикані

Світові новини:До Великодньої неділі загальні аудієнції понтифіка і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет і телебачення.

До 12 квітня загальні аудієнції Папи Римського і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет

У Ватикані всі великодні богослужіння Папи Римського Франциска у квітні пройдуть без присутності віруючих для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Також зазначається, що до Великодньої неділі, 12 квітня, загальні аудієнції понтифіка і недільні благословення будуть транслюватися через інтернет і телебачення.

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Служби, які проводять протягом чотирьох днів, починаючи з Великого четверга і закінчуючи Великоднею неділею, зазвичай приваблюють десятки тисяч віруючих в Рим і Ватикан.