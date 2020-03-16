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Коронавірус в Естонії: 171 людина інфікована

Коронавірус в Естонії: 171 людина інфікована
04:18 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Систему охорони здоров'я Естонії переведено на другий рівень готовності.

В Естонії станом на вечір неділі встановлено 171 інфіковану коронавірусом людину, повідомив Департамент здоров'я.

За день кількість інфікованих збільшилася на 36 осіб.

З 31 січня в Естонії проведено 1133 тести на вірус COVID-19.

Найбільше випадків зараження виявлено в Харьюскому повіті (включно з Таллінном), на острові Сааремаа, в Пярнуському і Вируському повітах. 

Усі інфіковані, за винятком двох, перебувають на домашньому лікуванні. У двох, поміщених в лікарню, стан здоров'я оцінюється як середньої тяжкості. Обидва вони - жителі острова Саремаа.

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"За наявними у нас даними, середній вік хворих більше 40 років. Наша статистика показує, що найбільш вразливими є люди похилого віку, тому вони проходять тестування в першу чергу. Чим більше проводимо тестів, тим більше виявляємо випадків", - йдеться в прес-релізі департаменту здоров'я.

У день проводиться близько ста тестів. З урахуванням швидкого зростання кількості носіїв вірусу і розширення географії захворювання визнано недоцільним з метою заощадження ресурсів охорони здоров'я та забезпечення життєво важливих медичних послуг проводити тести у пацієнтів з легкими симптомами

Систему охорони здоров'я Естонії переведено на другий рівень готовності. Це означає, що заклади охорони здоров'я отримали право відкладати планові лікувальні процедури і повинні зосереджуватися на пацієнтах з важкими формами захворювань.

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Эстония, Коронавірус, Covid-19, Інфіковані.
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