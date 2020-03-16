Скачать
Вівторок, 17.03.2020
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус

Франція запроваджує жорсткий карантин на 15 днів

Франція запроваджує жорсткий карантин на 15 днів
23:04 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Франція іде на "домашній" карантин, відкладені чергові вибори.

У Франції на загальнонаціональному рівні запроваджують так званий домашній карантин для громадян та відкладають другий етап місцевих і регіональних виборів.

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон у зверненні до нації.

"Кожний з вас повинен - і я закликаю до цього - обмежити щоденне спілкування з іншими людьми… Я прийняв рішення запровадити заходи з обмеження подорожей та контактів між людьми, на моє переконання, це є абсолютно необхідним", - сказав французький лідер.

Він зазначив, що від полудня вівторка і щонайменше на 15 днів набуде чинності заборона на будь-які зустрічі у публічних місцях.

"Ви повинні обмежити ваші контакти", - наголосив президент, додавши, що все спілкування має відбуватися лише удома. Ця вимога діятиме також у метрополіях Франції та її заморських територіях. Окрім цього він рекомендував не потискати руки під час спілкування.

Макрон повідомив про рішення Євросоюзу тимчасово закрити з вівторка зовнішні кордони для громадян третіх країн. А також заявив про розгортання з вівторка, 17 березня, військових польових госпіталів, зокрема, у регіоні Ельзас.

Глава республіки поінформував про рішення перенести другий етап місцевих і регіональних виборів, запланованих на 22 березня.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабміну (Відео)

Окрім цього, президент Франції заявив про рішення уряду, яке стосується фінансово-економічних пільг для бізнесу, включаючи компенсацію кредитних зобов'язань та відтермінування оплати за комунальні послуги.

Макрон нагадав про ухвалене раніше рішення керівництва країни тимчасово закрити адміністративні та навчальні заклади, скасувати публічні масові заходи.

Станом на вечір 16 березня у Франції підтверджено 6 633 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 148 осіб померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна
03 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
04 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Не забудьте перейти на літній час
Не забудьте перейти на літній час
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся