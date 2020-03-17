За одну добу в Іспанії додалося близько 200 інфікованих коронавірусом

Світові новини:В Іспанії за добу кількість заражених коронавірусом зросла на 2000.

Близько двох тисяч інфікованих коронавірусом було зафіксовано за останню добу в Іспанії.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на керівника Координаційного центру МОЗ Іспанії Фернандо Сімона.

"Іспанські чиновники з охорони здоров’я заявили у вівторок про близько дві тисячі нових випадків коронавірусу в країні за минулу добу", - йдеться у повідомленні.

За словами Сімона, загалом в Іспанії вже підтверджено 11 178 заражених коронавірусом.

Він також додав, що в країні загинула вже 491 людина від смертельного вірусу, пандемію якого визнали у світі.

Зазначається, що найбільша кількість хворих зареєстрована у Мадриді – 4 871 випадків. Проте, в іспанській столиці також зафіксований найвищий процент з вилікування людей – 19%.