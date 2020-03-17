Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)

Новини України:Кількість жертв коронавіруса в світі перевищила 7 тис. людей, кількість інфікованих - 174,3 тис.

Станом на 04:30 за київським часом вівторка, в світі налічується 174 тис. 330 людей, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягає 7 085 тис., вилікувались більш ніж 79 тис. людей.

Про це повідомила газета South China Morning Post.

17 безерня - події в Україні та світі

11:00 - Державне агентство будівельних доріг України (Укравтодор) не планує припиняти дорожні роботи в Україні.

9:30 - Штрафи і ув'язнення! Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Верховна Рада #Рада9 прийняла Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) https://t.co/5vSNDUev6Y pic.twitter.com/AHfmOXBdtd — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 17, 2020

8:25 - Кабінет міністрів заявив про готовність до запровадження надзвичайного стану в Україні для протидії епідемії коронавірусу, якщо це буде необхідно.

8:00 - Верховна Рада розпочала позачергове засідання. Будуть вирішувати "коронавірусні" питання.

7:30 - Українці - члени екіпажу круїзного лайнера Grand Princess пройшли карантин та повернулися зі США.

6:00 - Національна служба здоров'я України оприлюднила рекомендації для терапевтів, сімейних лікарів щодо діагностики та супроводу пацієнтів з COVID-19.

Кількість інфікованих і загиблих від Covid-19 в країнах світу:

Китай - 80,881 тис. (випадків захворювання), (1770 померло)

Італія - 24,747 тис., (2,158)

Іран - 14 991 тис. (853)

Іспанії - 919 тис. (303)

Южної Кореї - 8,320 тис. (81)

Франції - 6 633 тис. (148)

Германії - 6,012 тис. (14)

США - 3689 тис. (68)

Швейцарія - 1563 тис. (13)

Великобританія - 1543 тис. (55)

Японія (+ круїзний лайнера) - 1510 тис. (31)

Норвегія - 1 256 тис. (три)

Нідерланди - 1132 тис. (20)

Австрія - 1,016 тис. (3).

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусів зафіксовані в 141 країні і районі світу.