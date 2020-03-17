Скачать
Вівторок, 17.03.2020
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям
ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям
Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020
Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020

Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)

Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
09:16 Сьогодні Телеграф

Новини України:Кількість жертв коронавіруса в світі перевищила 7 тис. людей, кількість інфікованих - 174,3 тис.

Станом на 04:30 за київським часом вівторка, в світі налічується 174 тис. 330 людей, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягає 7 085 тис., вилікувались більш ніж 79 тис. людей.

Про це повідомила газета South China Morning Post.

17 безерня - події в Україні та світі

11:00 - Державне агентство будівельних доріг України (Укравтодор) не планує припиняти дорожні роботи в Україні.

9:30 - Штрафи і ув'язнення! Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

8:25 - Кабінет міністрів заявив про готовність до запровадження надзвичайного стану в Україні для протидії епідемії коронавірусу, якщо це буде необхідно.

8:00 - Верховна Рада розпочала позачергове засідання. Будуть вирішувати "коронавірусні" питання.

7:30 - Українці - члени екіпажу круїзного лайнера Grand Princess пройшли карантин та повернулися зі США.

6:00 - Національна служба здоров'я України оприлюднила рекомендації для терапевтів, сімейних лікарів щодо діагностики та супроводу пацієнтів з COVID-19.

Кількість інфікованих і загиблих від Covid-19 в країнах світу:

  • Китай -  80,881 тис. (випадків захворювання), (1770 померло)

  • Італія - 24,747 тис., (2,158)

  • Іран - 14 991 тис. (853)

  • Іспанії - 919 тис. (303)

  • Южної Кореї - 8,320 тис. (81)

  • Франції - 6 633 тис. (148)

  • Германії - 6,012 тис. (14)

  • США - 3689 тис. (68)

  • Швейцарія - 1563 тис. (13)

  • Великобританія - 1543 тис. (55)

  • Японія (+ круїзний лайнера) - 1510 тис. (31)

  • Норвегія - 1 256 тис. (три)

  • Нідерланди - 1132 тис. (20)

  • Австрія - 1,016 тис. (3).

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусів зафіксовані в 141 країні і районі світу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вирус, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 На сайті Верховної Ради з'явився законопроект про коронавірус
03 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
04 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У &quot;Борисполі&quot; приземлився борт із українцями з круїзного лайнера Grand Princess
У "Борисполі" приземлився борт із українцями з круїзного лайнера Grand Princess
Верховна Рада ухвалила закон, який робить ліки доступнішими
Верховна Рада ухвалила закон, який робить ліки доступнішими
Коронавірусні закони: Рада зібралась на позачергове засідання (Відео)
Коронавірусні закони: Рада зібралась на позачергове засідання (Відео)
Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)
Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся