Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)

Станом на 04:30 за київським часом вівторка, в світі налічується 174 тис. 330 людей, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягає 7 085 тис., вилікувались більш ніж 79 тис. людей.
Про це повідомила газета South China Morning Post.
17 безерня - події в Україні та світі
11:00 - Державне агентство будівельних доріг України (Укравтодор) не планує припиняти дорожні роботи в Україні.
9:30 - Штрафи і ув'язнення! Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".
Верховна Рада #Рада9 прийняла Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) https://t.co/5vSNDUev6Y pic.twitter.com/AHfmOXBdtd
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 17, 2020
8:25 - Кабінет міністрів заявив про готовність до запровадження надзвичайного стану в Україні для протидії епідемії коронавірусу, якщо це буде необхідно.
8:00 - Верховна Рада розпочала позачергове засідання. Будуть вирішувати "коронавірусні" питання.
7:30 - Українці - члени екіпажу круїзного лайнера Grand Princess пройшли карантин та повернулися зі США.
6:00 - Національна служба здоров'я України оприлюднила рекомендації для терапевтів, сімейних лікарів щодо діагностики та супроводу пацієнтів з COVID-19.
Кількість інфікованих і загиблих від Covid-19 в країнах світу:
Китай - 80,881 тис. (випадків захворювання), (1770 померло)
Італія - 24,747 тис., (2,158)
Іран - 14 991 тис. (853)
Іспанії - 919 тис. (303)
Южної Кореї - 8,320 тис. (81)
Франції - 6 633 тис. (148)
Германії - 6,012 тис. (14)
США - 3689 тис. (68)
Швейцарія - 1563 тис. (13)
Великобританія - 1543 тис. (55)
Японія (+ круїзний лайнера) - 1510 тис. (31)
Норвегія - 1 256 тис. (три)
Нідерланди - 1132 тис. (20)
Австрія - 1,016 тис. (3).
Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусів зафіксовані в 141 країні і районі світу.