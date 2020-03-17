Коронавірусні закони: Рада зібралась на позачергове засідання (Відео)

Верховна Рада України зібралася на позачергове пленарне засідання для розгляду питань, пов'язаних з протидією коронавірусу.

Розпорядження про скликання засідання підписав спікер Дмитро Разумков, повідомляє пресслужба ВР.

У залі зареєструвалися 324 народні депутати.

Згідно з порядком денним, депутати планують розглянути такі питання:

проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" (реєстр. № 3219);

проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я" №2538 (друге читання);

проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету" №2539 (друге читання);