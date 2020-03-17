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Український уряд прийняв невідкладні заходи проти COVID-19

Український уряд прийняв невідкладні заходи проти COVID-19
07:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новини України:Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій країні.

Задля протидії поширенню коронавірусу уряд ухвалив тимчасово припинити міжміські пасажирські перевезення в Україні.

Про це інформує Урядовий портал.

"На виконання доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Документом, зокрема, заборонено з 18 березня по 3 квітня:

  • на усій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

  • перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня 2020 до прийняття окремого рішення заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

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При цьому АТ "Укрзалізниця" дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою.

Також із 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Із 17 березня заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

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Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.

Міністерству охорони здоров'я доручено тимчасово припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та термінових. Крім того, максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Контроль за виконанням даної постанови покладено на МВС та Національну поліцію.

Органам влади, підприємствам та організаціям рекомендовано забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі онлайн.

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Кабмин, Карантин, Уряд, Коронавірус, Covid-19.
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