Пасажирське сполучення в Україні зупиняється 18 березня о 12:00

Новини України:Внутрішнє пасажирське сполучення (залізничне, автобусне та авіаційне) припиниться з 18 березня.

В Україні 18 березня о 12:00 буде припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу.

"Завтра, тобто з середи з 12 години зупиняються і перестають здійснюватися всі залізничні, авіаційні і автобусні, міжміські, міжобласні та обласні перевезення", - заявив Криклій.

Він зазначив, що всі рейси АТ "Укрзалізниця", які розпочнуться до 12:00 18 березня будуть завершині. За словами Криклія, таких рейсів на завтра заплановано 17.

"Ми всю інформацію будемо вивішувати на сайті Міністерства інфраструктури, а те що стосується залізничних сполучень - на сайті Укрзалізниці", - додав міністр.

Нагадаємо, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Так з 18 березня по 3 квітня 2020 року на усій території нашої держави заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Також заборонене перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Кабінет міністрів заявив про готовність до запровадження надзвичайного стану в Україні для протидії епідемії коронавірусу, якщо це буде необхідно.