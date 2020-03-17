Прем'єр-міністр України заявив про готовність до запровадження надзвичайного стану

Новини України:Голова українського уряду виступив у Верховній Раді у зв'язку з поширенням в Україні випадків інфікування коронавірусом.

Кабінет міністрів готовий до запровадження надзвичайного стану в Україні для протидії епідемії коронавірусу, якщо це буде необхідно.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради.

"Надалі, у разі необхідності, ми готові до запровадження надзвичайного стану в Україні, так само як робить більшість країн Європи. Якщо це буде необхідно, ми до таких рішень готові. Пропозиції підготовлені і будуть надані, законодавство в нас відповідне є, воно регулює всі ці речі", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр міністр додав, що з метою протидії коронавірусу Кабмін щодня ухвалює непрості рішення, які не запроваджувалися за часів незалежності України.

Як відомо, парламент зранку у вівторок зібрався на позачергове засідання для ухвалення законопроєктів щодо боротьби з коронавірусом.