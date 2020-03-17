Українським медикам розповіли, як поводити себе з інфікованими коронавірусом

Національна служба здоров'я України оприлюднила рекомендації для терапевтів, сімейних лікарів щодо діагностики та супроводу пацієнтів з COVID-19.
Відповідні настанови оприлюднено на сайті Національної служби здоров'я України.
Зокрема надається інформація про механізми зараження, шляхи та чинники передачі інфекції. Описані симптоми та термін їх появи у пацієнтів.
"У людини, інфікованої COVID-19, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими основними симптомами: гарячка; кашель; задишка (ускладнене дихання). Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом. У багатьох пацієнтів COVID-19 спричиняє запалення обох легень (пневмонію)", - йдеться в публікації.
Також пояснюється, як проводити діагностику у випадку підозри на COVID-19. Зазначається, що особи з тяжкими симптомами ГРВІ та підозрою на коронавірусну інфекцію потребують негайної госпіталізації.
Окрім того, НСЗУ дає рекомендації та застереження з розміщення та догляду за пацієнтом з COVID-19 у домашніх умовах