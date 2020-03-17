Станом на 17 березня в Україні 14 випадків коронавірусу, два - летальні

Новини України:В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два - летальні.

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

“За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2)”, — повідомили у ЦГЗ.

Так, сьогодні виявили один випадок в Київській області — у 44-річного чоловіка, що був закордоном;

Ще шість — у Чернівецькій — 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Нагадаємо, станом на ранок 17 березня в Україні повідомляли про 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання.