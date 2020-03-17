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Киян у транспорт пускатимуть лише в масках

Киян у транспорт пускатимуть лише в масках
17:48 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:У столиці до громадського транспорту пускатимуть лише у масках.

У Києві з 18 березня допуск до громадського транспорту буде виключно в масках.

Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу.

"З завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масках. Пасажири, які не мають маски, не будуть допускатися до перевезення", - сказав він.

Поворозник зазначив, що Київпастранс та приватні перевізники будуть працювати в штатному для себе режимі, і кількість автобусів збільшувати не будуть, враховуючи те, що всі містяни мають залишатися вдома.

"Виключно ті люди, які мають добратися на роботу, будуть користуватися громадським транспортом. Крім того, працівники підприємств, які мають працювати у надзвичайному режимі, - це оборонна сфера, це харчова промисловість, стратегічні підприємства, -для них будуть введені спеціальні маршрути для підвезення на підприємства з дотриманням усіх норм санітарної та епідеміологічної безпеки", - сказав він.

Поворозник додав, що контроль кількості людей в громадському транспорті здійснюватиметься працівниками Нацполіції та Державної санітарно-епідеміологічної служби.

У свою чергу заступник голови КМДА Олександр Густєлєв зазначив, що наразі продовжується санітарна обробка всього рухомого складу, не тільки комунальних підприємств, а й приватних транспортних засобів. Також сьогодні триває санітарна обробка зупинок громадського транспорту, підземних пішохідних переходів, в частині поручнів, в частині речей, де є відповідне тактильне опрацювання.

Пасажирське сполучення в Україні зупиняється 18 березня о 12:00

Нагадаємо, 17 березня з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня.

Для протидії поширенню коронавірусу уряд підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

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Все по темі:

Транспорт, Маски, ТРЦ, КМДА, Київ, Коронавірус, Микола Поворозник.
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