В Іспанії майже пів тисячі жертв від коронавірусу

Світові новини:COVID-19 в Іспанії інфіковано вже понад 11 тисяч осіб, 491 людина - померла.

Щонайменше 11 178 випадків зараження новим коронавірусом було зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні. Про це заявив у понеділок директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, зазначає видання El Pais.

Уточнюється, що в Іспанії підтверджено вже 11 178 випадків коронавірусу, з яких 9 698 людей хворіють на даний момент.

При цьому 563 людини в країні зараз перебувають у реанімації.

В цілому з моменту спалаху пандемії в Іспанії вже померла 491 людина. Громадою з найбільшою кількістю підтверджених випадків в країні є Мадрид, де зареєстровано 43% випадків коронавірусу по всій країні. Також в цьому регіоні найбільший відсоток тих, хто одужав — 19%.

Ситуація у Мадриді:

В Іспанії вже закрили прикордонні переходи і допускають повне перекриття повітряного простору.