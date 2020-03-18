У Франції виявили 9134 випадки інфікування коронавірусом

Світові новини:В міністерстві охорони здоров'я Франції повідомили, що в країні дуже швидко розвивається епідемія.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я Франції на середу, кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в країні становить 9134.

Летальним результатом закінчилося зараження для 264 пацієнтів. За останню добу померли 89 осіб, повідомив генеральний директор департаменту санітарної служби міністерства охорони здоров'я Франції Жером Саломон.

"Тепер у нас епідемія, яка швидко погіршується", - заявив чиновник МОЗ. За його словами, "Європа стала епіцентром епідемії нового коронавірусу".

Він повідомив, що 3626 осіб госпіталізовано. У відділеннях реанімації перебувають більше 920 важких хворих.