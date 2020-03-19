Скачать
Четвер, 19.03.2020
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус
МОЗ: Надання допомоги хворим продовжується не дивлячись на коронавірус
Динамо припинило тренування до 22 березня
Динамо припинило тренування до 22 березня
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Естонські медики застерігають від шахраїв, які продають тести через інтернет

Естонські медики застерігають від шахраїв, які продають тести через інтернет
08:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд з 12 березня оголосив в Естонії надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня, якщо пізніше уряд не змінить рішення.

В естонський Департамент здоров'я надійшла інформація про випадки поширення експрес-тестів на коронавірус, які мають підроблене маркування СЄ, яке означає відповідність якості продукції нормам Європейського союзу. Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"В одному випадку йшлося про підроблений тест для домашнього використання. Довіряти результатам такого тесту не можна", - сповіщає Департамент здоров'я.

Відомство, зокрема, не рекомендує купувати в інтернеті тест з таким описом. Назва тесту: COVID-19IgG/IgM Rapid Test Cassette. Виробник: Guangzhou Medsinglong Medical Euipment Co., Ltd, Китай. Уповноважений представник: Prolinx GmbH, Німеччина.

ВООЗ: перші результати випробувань вакцини проти коронавірусу будуть відомі через 60 днів

Нагадаємо: в Естонії загальна кількість заражених коронавірусом - 225 осіб. У більшості випадків захворювання проходить у легкій формі, пацієнти майже всі перебувають на домашньому лікуванні. Госпіталізовані лише двоє людей (в Пярну і Тарту). Обидва пацієнти перебувають у стабільному стані.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд з 12 березня оголосив в Естонії надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня, якщо пізніше уряд не змінить рішення.

У межах надзвичайного стану закрито школи та університети, заборонено проведення публічних заходів, запроваджено обмеження на сполучення з островами, закрито спортивні зали та клуби, тренажерні зали, СПА, басейни, водні центри, денні центри та дитячі ігрові кімнати, музеї, театри і кінотеатри, введено заборону на в'їзд до країни громадян іноземних держав, а з 17 березня всі особи, які в'їжджають в Естонію, повинні будуть провести два тижні в ізоляції.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Эстония, Медики, Коронавірус, Шахраї, Експрес-тести.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
02 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
03 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
04 В НБУ розповіли як поводяться з грошима в умовах пандемії коронавірусу
05 Технічні характеристики нового PlayStation 5
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Прогноз погоди: Україні слід чекати дощів із мокрим снігом
Китай безкоштовно забезпечив масками Францію
Китай безкоштовно забезпечив масками Францію
У Перу ввели комендантську годину
У Перу ввели комендантську годину
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся