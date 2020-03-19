Естонські медики застерігають від шахраїв, які продають тести через інтернет

Світові новини:У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд з 12 березня оголосив в Естонії надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня, якщо пізніше уряд не змінить рішення.

В естонський Департамент здоров'я надійшла інформація про випадки поширення експрес-тестів на коронавірус, які мають підроблене маркування СЄ, яке означає відповідність якості продукції нормам Європейського союзу. Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"В одному випадку йшлося про підроблений тест для домашнього використання. Довіряти результатам такого тесту не можна", - сповіщає Департамент здоров'я.

Відомство, зокрема, не рекомендує купувати в інтернеті тест з таким описом. Назва тесту: COVID-19IgG/IgM Rapid Test Cassette. Виробник: Guangzhou Medsinglong Medical Euipment Co., Ltd, Китай. Уповноважений представник: Prolinx GmbH, Німеччина.

Нагадаємо: в Естонії загальна кількість заражених коронавірусом - 225 осіб. У більшості випадків захворювання проходить у легкій формі, пацієнти майже всі перебувають на домашньому лікуванні. Госпіталізовані лише двоє людей (в Пярну і Тарту). Обидва пацієнти перебувають у стабільному стані.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд з 12 березня оголосив в Естонії надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня, якщо пізніше уряд не змінить рішення.

У межах надзвичайного стану закрито школи та університети, заборонено проведення публічних заходів, запроваджено обмеження на сполучення з островами, закрито спортивні зали та клуби, тренажерні зали, СПА, басейни, водні центри, денні центри та дитячі ігрові кімнати, музеї, театри і кінотеатри, введено заборону на в'їзд до країни громадян іноземних держав, а з 17 березня всі особи, які в'їжджають в Естонію, повинні будуть провести два тижні в ізоляції.