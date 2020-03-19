У Португалії оголосили надзвичайний стан

Світові новини:Нові заходи почнуться в четвер і триватимуть до 2 квітня, після чого можуть бути продовжені.

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза оголосив про запровадження надзвичайного стану у країні для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це він заявив у зверненні до нації, повідомляє Politico.

«Нові заходи дозволяють уряду прем'єр-міністра Антоніу Кошти обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників у життєво важливих секторах, таких як охорона здоров'я, цивільний захист, безпека і захист, на страйк, а також забороняти акції протесту і соціальні або релігійні збори», - йдеться у повідомленні.

Ухвалене рішення дає уряду можливість діяти швидко, "але це не вакцина і не чудове рішення", сказав Ребелу де Соза.

Згідно з указом, уряд також може "запросити надання послуг" у підприємств і "змінити" їхню діяльність або ціни на товари відповідно до потреб країни. Крім того, уряд може попросити співробітників в життєво важливих секторах працювати в іншому місці, ніж зазвичай, та в інший час.

Раніше в середу Кошта заявив, що "введення надзвичайного стану не означатиме припинення демократії".

"Країна не зупиниться", - наголосив він, додавши, що "лише в майбутньому ми зможемо зупинити цю пандемію".

Як зазначається, надзвичайний стан було оголошено після того, як міністр фінансів Португалії Маріо Сентено оголосив про допомогу в розмірі 9,2 млрд євро для підтримки компаній і домогосподарств, які постраждали від пандемії коронавірусу.

На цей момент у Португалії зареєстровано 642 випадки зараження коронавірусом і два летальні випадки.