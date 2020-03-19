В Іспанії за добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 3431 особу

Світові новини:В Іспанії на коронавірус захворіло вже 17147 людей, померло - 767.

В Іспанії протягом останньої доби кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла на 3431 особу, а померлих - на 169.

Про це пише El Pais.

"Протягом останніх 24 годин в Іспанії зареєстровано 3431 новий випадок коронавірусу, що приблизно на 25% більше, ніж попередньої доби, та 169 летальних випадків", - повідомили у міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Загалом в Іспанії наразі зареєстровано 17 147 підтверджених випадків коронавірусу та 767 летальних випадків від початку епідемії.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

В Україні зафіксовано 19 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.