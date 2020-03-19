Скачать
Четвер, 19.03.2020
У Києві зафіксовано новий випадок зараження вірусом COVID-19
У Києві зафіксовано новий випадок зараження вірусом COVID-19
Громадянка України порушила правила самоізоляції в Чорногорії, тепер її судитимуть
Громадянка України порушила правила самоізоляції в Чорногорії, тепер її судитимуть
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Білорусь та Туреччина не буде скасовувати футбольні турніри
Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон переходять на дистанційне навчання через коронавірус
Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон переходять на дистанційне навчання через коронавірус

В Іспанії за добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 3431 особу

В Іспанії за добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 3431 особу
18:33 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:В Іспанії на коронавірус захворіло вже 17147 людей, померло - 767.

В Іспанії протягом останньої доби кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла на 3431 особу, а померлих - на 169.

Про це пише El Pais.

"Протягом останніх 24 годин в Іспанії зареєстровано 3431 новий випадок коронавірусу, що приблизно на 25% більше, ніж попередньої доби, та 169 летальних випадків", - повідомили у міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Загалом в Іспанії наразі зареєстровано 17 147 підтверджених випадків коронавірусу та 767 летальних випадків від початку епідемії.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

В Україні зафіксовано 19 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Іспанія, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
02 За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб
03 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
04 У Португалії оголосили надзвичайний стан
05 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
В Естонії зростає кількість заражених коронавірусом
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Вчені з'ясували на яких поверхнях коронавірус живе найдовше
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Нацрада скасує засідання до 3 квітня
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Володимир Зеленський привітав Ліну Костенко з ювілеєм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся