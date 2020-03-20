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П'ятниця, 20.03.2020
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Італія побила "рекорд" Китаю з смертності від коронавірусу

Італія побила "рекорд" Китаю з смертності від коронавірусу
00:57 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина

Світові новини:Нова інфекція COVID-19 забирає все більше і блюдей в Італії, наразі зафіксовано 3405 смертей від коронавірусу.

Кількість померлих від гострої респіраторної хвороби Сovid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в Італії в четвер склала 3 тис 405 осіб, уперше перевищивши відповідні показники в Китаї (3 тис 245 осіб), який раніше лідирував, повідомляє статистичний портал Worldometer.

Так, у четвер від Сovid-19 в Італії померли 427 осіб, у Китаї - 8.

Кількість нових зареєстрованих випадків захворювання склали 5 тис 322 в Італії і 34 в Китаї.

На третьому місці за кількістю жертв коронавірусу - Іран, де вона досягла 1 тис 284, з них 149 у четвер, на четвертому - Іспанія, де всього померли 803 людини, з них 165 у четвер.

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Италия, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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