Італія побила "рекорд" Китаю з смертності від коронавірусу

Світові новини:Нова інфекція COVID-19 забирає все більше і блюдей в Італії, наразі зафіксовано 3405 смертей від коронавірусу.

Кількість померлих від гострої респіраторної хвороби Сovid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в Італії в четвер склала 3 тис 405 осіб, уперше перевищивши відповідні показники в Китаї (3 тис 245 осіб), який раніше лідирував, повідомляє статистичний портал Worldometer.

Так, у четвер від Сovid-19 в Італії померли 427 осіб, у Китаї - 8.

Кількість нових зареєстрованих випадків захворювання склали 5 тис 322 в Італії і 34 в Китаї.

На третьому місці за кількістю жертв коронавірусу - Іран, де вона досягла 1 тис 284, з них 149 у четвер, на четвертому - Іспанія, де всього померли 803 людини, з них 165 у четвер.