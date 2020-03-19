Карантинні заходи в Італії планують продовжувати після 3 квітня

Світові новини:Прем'єр-міністр Італії заявив, що заходи щодо обмеження поширення коронавірусу можуть бути продовжені.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантинні заходи у країні мають бути продовжені після нинішнього встановленого терміну 3 квітня.

Про це повідомляє "Corriera dela Serra.

"Вжиті заходи, такі як припинення діяльності компаній і закриття шкіл, можуть бути тільки продовжені. Ми готові надати десятки мільярдів державних інвестицій", - сказав Конте.

Він заявив, що Італії вдалося уникнути краху системи, обмежувальні заходи працюють, але неможливо буде швидко повернутися до колишнього життя, коли епідемія досягне піку і зараження почне зменшуватися.

"На даний момент не має сенсу говорити більше, але ясно, що заходи, які ми прийняли, такі як закриття більшої частини ділової та індивідуальної діяльності країни, можуть бути тільки продовжені", - сказав Конте.

Нагадаємо, кількість померлих від коронавірусу в Італії за останні 24 години збільшилася на рекордні 475 осіб.

Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула майже трьох тисяч - померлих вже 2978. Ломбардія, найбільш постраждалий регіон, зафіксувала 319 смертей за один день.

Станом на середу в Італії є 28 710 пацієнтів з коронавірусом - на 2648 випадки більше, ніж було у вівторок.